Чи буде діалог Путіна з бойовиками "Л/ДНР": у Кремлі дали відповідь

Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін не планує проводити переговори з керівниками бойовиків так званих республік "ЛНР" та "ДНР"
Про це повідомляє ТАРС.
На запитання журналіста, чи передбачаються у зв'язку із загостренням ситуації навколо України телефонні контакти Путіна з так званими "главами Л/ДНР", представник Кремля відповів: "Ні, зараз таких планів немає".
Навіщо Путін говорив з лідерами "ДНР" та "ЛНР" 2017 року
Президент РФ у листопаді 2017 року говорив телефоном з так званими главами "ДНР" та "ЛНР" (на той момент це були Олександр Захарченко та Ігор Плотницький). У пресслужбі Кремля тоді заявили, що сторони обговорили обмін полоненими з Україною.
Зазначимо, провести переговори з бойовиками Путіну запропонував український нардеп Віктор Медведчук, який зараз перебуває під домашнім арештом за підозрою у держзраді .
Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що на порядку денному переговорів "нормандських радників" у Парижі нібито порушать питання про переговори України з терористами так званих республік "ЛНР" та "ДНР". Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак спростував чутки.
РФ може визнати незалежність "Л/ДНР"
- 19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної ухвали Думи внесли до палати 11 депутатів-комуністів.
- Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук дав пораду Російської Федерації на тлі її планів. За його словами, спроби психологічного тиску на Україну тривають. Стефанчук запропонував Росії зосередитись на своїх проблемах.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що можливе визнання Держдумою РФ так званих республік "ДНР" та "ЛНР" дорівнюватиме виходу цієї країни з Мінських домовленостей.
- Також у ГУР Міноборони України розповіли, що російські спецслужби готують провокації проти військових ЗС РФ для того, щоб звинуватити у цьому Україну. Наголошується, що розпорядження про приведення бригади у вищі ступені бойової готовності не доводилися, але була відзначена готовність особового складу "за першою командою" виконувати завдання за призначенням.