Чи буде діалог Путіна з бойовиками "Л/ДНР": у Кремлі дали відповідь

Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін не планує проводити переговори з керівниками бойовиків так званих республік "ЛНР" та "ДНР"

Про це повідомляє ТАРС.

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На запитання журналіста, чи передбачаються у зв'язку із загостренням ситуації навколо України телефонні контакти Путіна з так званими "главами Л/ДНР", представник Кремля відповів: "Ні, зараз таких планів немає".

Навіщо Путін говорив з лідерами "ДНР" та "ЛНР" 2017 року

Президент РФ у листопаді 2017 року говорив телефоном з так званими главами "ДНР" та "ЛНР" (на той момент це були Олександр Захарченко та Ігор Плотницький). У пресслужбі Кремля тоді заявили, що сторони обговорили обмін полоненими з Україною.

Зазначимо, провести переговори з бойовиками Путіну запропонував український нардеп Віктор Медведчук, який зараз перебуває під домашнім арештом за підозрою у держзраді .

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Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що на порядку денному переговорів "нормандських радників" у Парижі нібито порушать питання про переговори України з терористами так званих республік "ЛНР" та "ДНР". Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак спростував чутки.

РФ може визнати незалежність "Л/ДНР"