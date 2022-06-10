Путін не хоче захищати Лукашенка? Росія вивозить із Білорусі ЗРК С-400

Путін забирає у Лукашенка С-400. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія перекидає з Білорусі зенітні ракетні комплекси С-400. Їх днями помітили у колоні, яка прямувала до Гомеля. А 10 червня туди прилетів вантажний літак, на який, мабуть, завантажать С-400.

Про це повідомив Telegram-канал моніторингу військової активності "Білоруські Гаюн".

Реклама

За попередніми даними, до аеропорту Гомеля прилетів вантажний літак Ан-124 (або Іл-76).

"Ймовірно, на даний момент, може здійснюватися навантаження зенітно-ракетних комплексів "С-400", які вчора були помічені у русі з Брестської області до Гомеля", – йдеться у повідомленні.

Також 9 червня Telegram-канал писав про те, що трасою М-10 з боку Речиці до Гомеля їхала велика колона ЗС РФ і РБ. Серед техніки помічені: 2 зенітні ракетні комплекси С-400, ТМЗ для С-400, радіолокатор підсвітки та наведення (РПН) для С-400, 5 Уралів з причепом Ф52, МАЗ тентовий, бензовоз та МАЗ з радіостанцією, 2 машини ВАІ. Цю ж колону помічено вранці на трасі М-10 біля Лунинця (Брестська область).

З техніки білоруських збройних сил у колоні лише тентований МАЗ та ВАІ.

Реклама

Напрямок руху колони. Фото: Беларускі Гаюн

Що таке ЗРК С-400

Російський зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф" може вражати аеродинамічні цілі на дальності до 400 км і тактичні балістичні цілі на дальності до 60 км, що летять зі швидкістю до 4,8 км/с: крилаті ракети, літаки тактичної та стратегічної авіації, маневруючі боєголовки балістичних ракет. Радар раннього виявлення забезпечує дальність виявлення до 600 км.

Реклама

Він створений для ураження всіх сучасних та перспективних засобів повітряно-космічного нападу – літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, установників перешкод, літаків радіолокаційного дозору та наведення.

Нагадаємо, що ще у вересні 2021 року стало відомо, що самопроголошений білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що домовився про постачання до Білорусі ракетних комплексів С-400, щоб розташувати їх біля кордону України.

Раніше ми писали, що військовий експерт Олег Жданов назвав цілі російських "Іскандерів" у Білорусі, які розташовані десь за 50 км від нашого кордону з Білоруссю. Також там було помічено російські комплекси "Панцир С1". Жданов зазначив, що С-400 прикриває велику акваторію піднебіння, "Панцир С1" – позиційні райони.

7 червня міністерство оборони Білорусі заявило про початок навчань з переходу із мирного на воєнний час.