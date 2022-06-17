Путін не збирається закінчувати війну в Україні: що сказав

Президент країни-агресора пояснив рішення щодо проведення "спеціальної воєнної операції". / Фото: Колаж: Сьогодні

Міжнародний злочинець та за сумісництвом президент Росії Володимир Путін заявив, що сучасний світ "проходить епоху кардинальних змін". Серед іншого, на його думку, ламаються і дають збій саме міжнародні інститути, тоді як у Росії, як завжди, все гаразд.

Про це Володимир Путін заявив на пленарному засіданні 25 Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Реклама

"Вимушене рішення"

Як і завжди, на думку президента РФ, у всьому виявилися винні західні країни, які "принципово відмовилися виконувати взяті на себе раніше зобов'язання". Водночас досягти з ними будь-яких нових домовленостей "виявилося просто неможливо".

"У ситуації, що склалася, на тлі зростання для нас ризиків і загроз рішення Росії про проведення "спеціальної воєнної операції" було вимушеним – важким безумовно, але вимушеним та необхідним", – заявив Путін.

Водночас він зазначив, що це рішення було спрямоване на "захист" громадян РФ, а також "жителів народних республік Донбасу", які протягом 8 років "зазнавали геноциду з боку київського режиму та неонацистів, які отримали повне заступництво Заходу". За запевненням президента РФ, Захід не лише хотів реалізувати "сценарій антиРосії", а й вів активне "військове освоєння української території, накачуючи Україну зброєю та військовими радниками".

Також Володимир Путін заявив, що всі завдання "спеціальної воєнної операції" "безумовно будуть розв'язані". Запорукою цього, за його словами, є "мужність та героїзм воїнів, а також консолідація російського суспільства". Водночас президент Росії, напевно, "забув" згадати про зруйновані міста в Україні, бомбардування, які тривають і досі, а також звірства російських "визволителів".

Реклама

Раніше сайт "Сьогодні" повідомив, що Володимир Путін вирішив перенести свій виступ на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Було анонсовано перенесення на годину – це пояснили "потужними DDoS-атаками на системи акредитації ПМЕФ". Також норвезький активіст оригінально висловив свою ненависть до президента Росії.