Путін зізнався оточенню, що на його могилу будуть мочитися – професор Соловей

Професор Соловей висловився про Володимира Путіна. Колаж "Сьогодні"

Російський президент Володимир Путін зізнався своєму оточенню, що на його могилу приходитимуть мочитися.

Про це повідомив у себе на своєму YouTube-каналі професор Валерій Соловей.

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"Місія всієї його (Владимира Путіна – прим. ред.) життя, відновлення Радянського союзу, пішла коту під хвіст. Адже він казав, що він не хоче, щоб на мою могилу приходили тільки помочитися.. Це його цитата, і він хотів зробити щось таке монументальне, що назавжди увійде до підручників історії, і він до них увійшов", – сказав професор Валерій Соловей.

Чим відомий Валерій Соловей

61-річний Валерій Соловей – історик з освіти, доктор історичних наук, колишній співробітник Інституту російської історії РАН та колишній викладач МДІМВ.

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Соловей головним чином привертав увагу завдяки висловлюванням про російських політиків та прогнози. Соловей неодноразово заявляв, що російський президент тяжко хворий. Соловей неодноразово стверджував, що високопоставлені російські політики захоплюються окультизмом і нібито беруть участь в "обрядах чорномагічної властивості" і навіть звертаються до шаманів при ухваленні важливих рішень щодо майбутнього країни.

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