Профессор Соловей высказался о Владимире Путине. Коллаж "Сегодня"

Российский президент Владисмир Путин признался своему окружению, что на его могилу будут приходить мочиться.

Об этом сообщил у себя на своём YouTube-канале профессор Валерий Соловей.

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"Миссия всей его (Владимира Путина – прим. ред.) жизни, восстановление Советского союза, пошла коту под хвост. А ведь он говорил, что он не хочет, чтобы на мою могилу приходили только помочиться.. Это его цитата, и он хотел сделать что-то такое монументальное, что навсегда войдет в учебники истории, и он в них вошел", – сказал профессор Валерий Соловей.

Чем известен Валерий Соловей

61-летний Валерий Соловей – историк по образованию, доктор исторических наук, бывший сотрудник Института российской истории РАН и бывший преподаватель МГИМО.

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Соловей главным образом привлекал внимание благодаря высказываниям о российских политиках и прогнозах. Соловей неоднократно заявлял, что российский президент тяжело болен. Соловей неоднократно утверждал, что высокопоставленные российские политики увлекаются оккультизмом и якобы участвуют в "обрядах черномагического свойства" и даже обращаются к шаманам при принятии важных решений, касающихся будущего страны.

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