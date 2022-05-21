Путин признался окружению, что на его могилу будут мочиться – профессор Соловей

Профессор Соловей высказался о Владимире Путине. Коллаж "Сегодня"
Российский президент Владисмир Путин признался своему окружению, что на его могилу будут приходить мочиться.
Об этом сообщил у себя на своём YouTube-канале профессор Валерий Соловей.
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"Миссия всей его (Владимира Путина – прим. ред.) жизни, восстановление Советского союза, пошла коту под хвост. А ведь он говорил, что он не хочет, чтобы на мою могилу приходили только помочиться.. Это его цитата, и он хотел сделать что-то такое монументальное, что навсегда войдет в учебники истории, и он в них вошел", – сказал профессор Валерий Соловей.
Чем известен Валерий Соловей
61-летний Валерий Соловей – историк по образованию, доктор исторических наук, бывший сотрудник Института российской истории РАН и бывший преподаватель МГИМО.
Соловей главным образом привлекал внимание благодаря высказываниям о российских политиках и прогнозах. Соловей неоднократно заявлял, что российский президент тяжело болен. Соловей неоднократно утверждал, что высокопоставленные российские политики увлекаются оккультизмом и якобы участвуют в "обрядах черномагического свойства" и даже обращаются к шаманам при принятии важных решений, касающихся будущего страны.