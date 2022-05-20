Решение уже на столе. Российский журналист назвал признаки готовности Кремля к капитуляции

Российское руководство понимает, что армия РФ не достигла успехов в войне с Украиной

Капитуляция рассматривается одним из вариантов. Фото: коллаж "Сегодня"

В Кремле рассматривают капитуляцию, как один из вариантов завершения войны с Украиной. Об этом рассказал российский блогер, стример и журналист Майкл Наки в интервью Владимиру Полуеву на YouТube-канале "Украина 24".

Журналист отметил, что 14 мая посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что "капитуляции" Москвы в Украине не будет, однако, по мнению Наки, сам факт того, что от представителя России прозвучало слово "капитуляция" – является знаменательным.

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"Когда человек начинает говорить, что мы точно не собираемся капитулировать, это значит, что капитуляция действительно есть на столе, то есть она рассматривается одним из вариантов. Это не значит, что Россия капитулирует завтра или послезавтра, но это значит, что есть понимание того, что все проходит не очень удачно", – объяснил блогер.

По его мнению, свидетельством того, что российское руководство понимает, что армия РФ не достигла успехов за почти три месяца так называемой "спецоперации" в Украине, является отставка военачальников.

"Это значит, что все кто сейчас будут руководить танковыми армиями или флотом, они всячески будут пытаться избегать ответственности, чтобы их головы не полетели тоже. Будут перекладывать ответственность и решения друг на друга, а значит, что необходимые решения не будут приниматься быстро. В этих условиях, не то что наступление Российской Федерации, а даже ее оборона на захваченных территориях представляется еще менее эффективной, чем мы наблюдали ранее", – подытожил Наки.

Подробнее комментарий эксперта смотрите на видео с 28:50:

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