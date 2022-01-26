Путін з Макроном обговорять Україну і не тільки: які теми порушать

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Володимир Путін 28 січня проведе телефонні переговори з французьким лідером Еммануелем Макроном. Про це повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков, пише Інтерфакс.

"Справді, на п'ятницю запланована телефонна розмова з президентом Франції. Зараз триває підготовка до нього", – сказав Пєсков.

Єлисейський палац назвав основні теми, які будуть порушені на переговорах:

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збереження стабільності в Європі;

ситуація в Україні.

Під час телефонної розмови Макрон запропонує Путіну свій варіант деескалації кризи навколо України.

Напередодні президент Франції заявив, що для збереження безпеки в Європі готовий вдатися до дипломатії та найближчим часом обговорити ситуацію з Путіним та Зеленським.

"Це потрібно, щоб обговорити ситуацію, що склалася, отримати більш чітке уявлення. Це буде діалогом для отримання пояснень", – заявив Макрон.

Путін поставив Макрону умову

21 грудня відбулася чергова телефонна розмова між президентом Франції Еммануелем Макроном та російським лідером Володимиром Путіним. Путін розповів, що чекає від Києва конкретних кроків щодо врегулювання ситуації на Донбасі, а від Парижа – підтримки угоди про заходи щодо безпеки Росії та держав – членів НАТО.