Путин с Макроном обсудят Украину и не только: какие темы поднимут

Президент Франции Эммануэль Макрон (фото слева) и глава РФ Владимир Путин (фото справа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин 28 января проведет телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил спикер российского президента Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

"Действительно, на пятницу запланирован телефонный разговор с президентом Франции. Сейчас идет подготовка к нему", – сказал Песков.

Елисейский дворец назвал основные темы, которые будут затрагиваться во время переговоров:

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сохранение стабильности в Европе

ситуация в Украине.

Во время предстоящего телефонного разговора Макрон предложит Путину свой вариант деэскалации украинского кризиса.

Накануне президент Франции заявил, что для сохранения безопасности в Европе готов прибегнуть к дипломатии и в ближайшее время обсудить ситуацию с Путиным и Зеленским.

"Это нужно, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию, получить более четкое представление. Это будет диалогом для получения пояснений", – заявил Макрон.

Путин поставил Макрону условие

21 декабря состоялся очередной телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и российским лидером Владимиром Путиным. Президент России Владимир Путин рассказал, что от Киева ждет конкретных шагов по урегулированию ситуации на Донбассе, а от Парижа – поддержки соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО.