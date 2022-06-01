Путін зачистив "сирійського м'ясника"? Командувач армією РФ в Україні зник з фронту

Володимир Путін, Олександр Дворніков / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кремлі продовжують зачищати лави військового командування після невдач в Україні. Російський генерал Олександр Дворніков, якому у квітні було доручено командування війною на українській території, вже два тижні не з'являється на фронті, повідомляє The New York Times.

Президент Росії Володимир Путін призначив нового командувача, генерала Олександра Дворнікова, у квітні, що багато хто розцінив як визнання того, що початковий військовий план Росії провалився.

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За словами американських офіційних осіб, невдовзі після свого призначення генерал Дворніков намагався змусити розрізнені повітряні та наземні підрозділи координувати свої атаки. Але останні два тижні його не бачили, що змусило деяких чиновників замислитися над тим, чи він відповідає за військові дії.

У перші тижні війни Росія вела свою військову кампанію з Москви, і на місцях не було центрального військового командира, який міг би командувати. На початку квітня, після того, як проблеми з логістикою та моральним духом Росії стали очевидними, Путін доручив генералу Дворнікову керувати впорядкованими військовими діями.

Генерал Дворніков розпочав свою кар'єру командиром взводу у 1982 році, а потім брав участь у жорстокій другій війні Росії в Чечні. Москва також відправила його до Сирії, де сили під його командуванням звинуватили у нападах на мирних жителів.

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В Україні він налагодив упорядкований процес. Російські пілоти почали координувати свої дії з наземними військами для досягнення аналогічної мети у східному регіоні Донбасу, і російські підрозділи обговорювали одне з одним спільні цілі.

Однак ці заходи не змогли змінити характеру російської армії, вважає старший науковий співробітник і директор проєкту "Критичні загрози" Американського інституту підприємництва Фредерік Каган. За його словами, недоліки російських збройних сил є глибокими та фундаментальними.

Що не так з російською армією

Зазначається, що російські збройні сили дотримуються доктринального методу в радянському стилі, згідно з яким низові війська не уповноважені вказувати на недоліки у стратегії, які мають бути очевидними, або вносити корективи. За словами американських військових, українці після семи років навчання разом з військовослужбовцями зі США та інших країн НАТО наслідують більш західний метод і продемонстрували особливу гнучкість в адаптації до обставин.

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За словами генерала Бридлава, двотижневої бойової паузи після того, як російські військові відмовилися від боротьби за Київ, було недостатньо, щоб переламати хід кампанії навіть з більш обмеженою метою. Коли генерал Дворніков взяв на себе управління, "сили були кинуті у бій занадто швидко. Це рішення, ймовірно, виходило з Москви".

Російські військові, розбиті та деморалізовані після трьох місяців війни, роблять ті ж помилки у своїй кампанії із захоплення частини східної України, які змусили їх відмовитися від прагнення захопити всю країну.

Представник Пентагону сказав, що їхній "повільний та поступальний" темп стомив їх і що загальна бойова міць збройних сил зменшилася приблизно на 20 відсотків. З початку війни Росія втратила 1000 танків, заявив минулого тижня високопоставлений представник Пентагону.

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