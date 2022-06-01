Путин зачистил "сирийского мясника"? Командующий армией РФ в Украине пропал с фронта

Владимир Путин, Александр Дворников / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кремле продолжают зачищать ряды военного командования после неудач в Украине. Российский генерал Александр Дворников, которому в апреле было поручено командование войной на украинской территории, уже две недели не появляется на фронте, сообщает The New York Times.

Президент России Владимир Путин назначил нового командующего, генерала Александра Дворникова, в апреле, что многие расценили как признание того, что первоначальный военный план России провалился.

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По словам американских официальных лиц, вскоре после своего назначения генерал Дворников пытался заставить разрозненные воздушные и наземные подразделения координировать свои атаки. Но последние две недели его не видели, что заставило некоторых чиновников задуматься о том, по-прежнему ли он отвечает за военные действия.

В первые недели войны Россия вела свою военную кампанию из Москвы, и на местах не было центрального военного командира, который мог бы командовать. В начале апреля, после того как проблемы с логистикой и моральным духом России стали очевидны, Путин поручил генералу Дворникову руководить упорядоченными военными действиями.

Генерал Дворников начал свою карьеру командиром взвода в 1982 году, а затем участвовал в жестокой второй войне России в Чечне. Москва также отправила его в Сирию, где силы под его командованием обвинили в нападениях на мирных жителей.

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В Украине он наладил более упорядоченный процесс. Российские пилоты начали координировать свои действия с наземными войсками для достижения аналогичной цели в восточном регионе Донбасса, и российские подразделения обсуждали друг с другом общие цели.

Однако эти меры не смогли изменить характер российской армии, считает старший научный сотрудник и директор проекта "Критические угрозы" Американского института предпринимательства Фредерик Каган. По его словам, недостатки российских вооруженных сил глубоки и фундаментальны.

Что не так с российской армией

Отмечается, что российские вооруженные силы следуют доктринальному методу в советском стиле, согласно которому низовые войска не уполномочены указывать на недостатки в стратегии, которые должны быть очевидны, или вносить коррективы. По словам американских военных, украинцы после семи лет обучения вместе с военнослужащими из США и других стран НАТО следуют более западному методу и продемонстрировали особую гибкость в адаптации к обстоятельствам.

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По словам генерала Бридлава, двухнедельной боевой паузы после того, как российские военные отказались от борьбы за Киев, было недостаточно, чтобы переломить ход кампании, даже с более ограниченной целью. Когда генерал Дворников взял на себя управление, "силы были брошены в бой слишком быстро. Это решение, вероятно, исходило из Москвы".

Российские военные, разбитые и деморализованные после трех месяцев войны, совершают те же ошибки в своей кампании по захвату части восточной Украины, которые вынудили их отказаться от стремления захватить всю страну.

Представитель Пентагона сказал, что их "медленный и поступательный" темп утомил их и что общая боевая мощь вооруженных сил уменьшилась примерно на 20 процентов. А с начала войны Россия потеряла 1000 танков, заявил на прошлой неделе высокопоставленный представитель Пентагона.

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