Путіна в дитинстві бив грузин Григорій — він плакав і жадав помсти: інсайд розвідника Кура

У президента країни-агресорки було складне дитинство/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президента РФ Володимира Путіна у дитинстві часто били та гнобили. Також його віддавали до дитбудинку.

Про це розвідник Валерій Кур розповів в ефірі проєкту "Україна разом" на каналі "Україна 24".

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"Ви знаєте, що Путін народився в далекому, далекому Уральському селі Терьохіно. Вся його історія до 20 років була обманом. Вся його історія переписана. Це нещасна, потворна дитина, народжена від якогось Привалова Платона, який, по суті, зґвалтував його маму Віру. І уявіть собі, мама Віра викинула хлопчика, до батьків привезла в село Терьохіно. Звідси почалися поневіряння. Що це? Це моральний виродок. Він вирішив помститися всьому світу", — сказав Кур.

Розвідник розповів, що Путіна у дитинстві били. На той час йому було 5-6 років.

"Його доводилося віддавати в дитбудинок. Потім мама його забрала до себе до грузина Григорія, який бив його, знищував. А це було 5-6 років. Він ходив голодний. Більш того, його потім перевезли до Грузії, якась із родичок мами віри, вірніше ні, цього Григорія, і відвезла його до генерала в Тбілісі. І там їсти було що. Але там, можливо, сталося страшне насильство. І його до кінця довели. Мама його забрала, повезла знову до батьків, людей похилого віку. Він не хотів з мамою Вірою жити. Він вважав, що його батьки там. У нього збиткова психіка. Він маму ненавидить, він Платона ненавидить, тому що він г. Спочатку мамі зробив дитину, а потім кинув її та сказав: "У мене дружина є". Тобто ви розумієте, який він гопник. Він все життя плакав, любив себе, жалів себе і все життя хотів мстити. Чому ви ніхто не помітили, що вони з Медведчуком, коли розмовляли, скрізь він перед усіма так сідав, Меркель лякав там собачками. А перед Медведчуком ви ніхто не помітили? А я помітив. Альфа-самець там Медведчук. Чому? Медведчук хоч і син поліцая, але він був народжений в любові. У Красноярському на поселенні все-таки тато любив маму, якому кличку дали "горбатий", йому батькові. Але він любив його. Тут Медведчук більш освічений, він як альфа-самець. А Путін нікчемність, він дуже збитковий. Тому він не гопник. Коли він в Ленінград приїхав вже майже в 10-річному віці, то він мишкою був...Він жахливо нікчемний, він не входив у це маргінальне середовище, як Ківа, Баклан. Ківа теж народжений в любові. Тобто Ківа виходить такий же хворий і психічний", — розповів розвідник.

Путін спробує знову захопити Київ

Бригадний генерал Збройних сил України Олександр Грузевич заявив, що після перегрупування військ Росія може спробувати здійснити повторний наступ на Київ.

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"Зараз він (ворог – ред.) перенацілить свої сили для того, щоб досягти хоча б однієї мети. Вірогідність того, якщо він буде мати успіх, я в цьому сумніваюсь, то вірогідність того, що буде спроба наступу на Київ, все ж є. По тих силах, які залишаються, що одним із варіантів розвитку подій, після перегрупування, буде повторна спроба захопити столицю. Однозначно. Це дозволить ворогу створити свої умови вийти "переможцями", бо зараз Росія, як "загнаний вовк" – тримається тільки на своїй пропаганді" – сказав Грузевич.

За його словами, третину військ, що оточували Київ, знищили українські захисники, а ще третину ворог перекинув через Білорусь до кордонів поблизу Донбасу та Луганщини.

Водночас одна третина цього угруповання залишилася на території Білорусі.

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