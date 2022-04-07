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СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Пєсков розлютив затятих прихильників Путіна

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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7 квітня, 14:17
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Геннадій Зюганов розкритикував речника російського президента
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Глава КПРФ Геннадій Зюганов, виступаючи у Державній думі, розкритикував коментарі прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Зюганова, він іноді "не може зрозуміти, що коментує Пєсков та яка логіка поведінки переговорника з Україною Володимира Мединського".

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Зюганов сказав, що Мединський "має займатися переговорами, а не піаром", додавши, що це "складна та відповідальна робота".

Невдоволення у Росії

Раніше в Росії були незадоволені тим, що Росія вирішила частково відвести війська та кардинально скоротити ведення бойових дій на Київському та Чернігівському напрямках після переговорів у Стамбулі.

Прибічники Путіна вважають, що відведення військ йде врозріз із планами президента РФ щодо України.

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Так, російський пропагандист Володимир Соловйов влаштував істерику через відведення військ. Він заявив, що Росія взагалі не має вести жодних переговорів з Україною.

Ще один журналіст Олександр Коц, якого репостнув Соловйов, заявив, що війна в Україні лише починається, хоча дуже засмутився через відведення окупаційних військ з-під Києва.

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