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Армія РФ виходить з-під Києва: пропагандисти розгубилися і вимагають "йти до кінця"

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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1 квітня, 18:07
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Російський журналіст сподівається, що війна з Україною лише починається
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські пропагандисти б'ються в істериці через відступ армії РФ із деяких напрямків в Україні. Зокрема, події прокоментував військовий кореспондент "Комсомольської правди" Олександр Коц. Його запис репостнув один із найскандальніших пропагандистів Володимир Соловйов, який сам навіть не знайшов слів.

"Коли стали з'являтися фото жовто-блакитних прапорів там, де ми були ще кілька днів тому, заперечувати очевидне стало безглуздо. Ми йдемо з-під Києва. Відводимо свої підрозділи за стрічку. Я не політик і не генерал, у мене немає всієї картини перед очима. Я не знаю, чому було ухвалено таке рішення", – сумує Коц.

Він заспокоює себе тим, що війна нібито ще продовжуватиметься. Журналіст заявив, що "ніщо не забере подвигу" російських окупантів, які вторглися на українську землю.

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"Війна тільки починається. Потім розбиратимемося, хто має рацію, хто винен. Треба робити висновки і йти далі. До кінця. Я залишаюся з нашою армією", — заявив він.

Україну звільняють від окупантів

Збройні сили України сьогодні, 1 квітня, увійшли до Бучі на Київщині.

Окрім цього, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі заявив, що ЗСУ звільнили також Бородянку Київської області.

Російські окупанти залишили Гостомель майже без бою. Так, військовослужбовець ЗСУ повідомив, що місто зараз деокуповане.

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Крім того, у бік кордону з Росією попрямували дві колони ворожої армії, які раніше стояли неподалік Броварів і базувалися в районі Нової та Старої Басані.

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Особовий склад 17700
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Гелікоптери 131
Гелікоптери
4
Танки 625
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5
ББМ 1751
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