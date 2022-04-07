Песков разозлил ярых сторонников Путина

Геннадий Зюганов раскритиковал пресс-секретаря российского президента

Заявления Пескова не нравятся сторонникам Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава КПРФ Геннадий Зюганов, выступая в Государственной думе, раскритиковал комментарии пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Зюганова, он иногда "не может понять, что комментирует Песков и какова логика поведения переговорщика с Украиной Владимира Мединского".

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Зюганов сказал, что Мединский "должен заниматься переговорами, а не пиаром", добавив, что это "сложная и ответственная работа".

Недовольство в России

Ранее в России были недовольны тем, что Россия решила частично отвести войска и кардинально сократить ведение боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях после переговоров в Стамбуле.

Сторонники Путина считают, что отведение войск идет вразрез с планами президента РФ насчет Украины.

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Так, российский пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику из-за отведения войск. Он заявил, что Россия вообще не должна вести никаких переговоров с Украиной.

Еще один журналист Александр Коц, которого репостнул Соловьев, заявил, что война в Украине только начинается, хотя очень расстроился из-за отведения оккупационных войск из-под Киева.

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