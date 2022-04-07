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Песков разозлил ярых сторонников Путина

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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7 апреля, 14:17
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Геннадий Зюганов раскритиковал пресс-секретаря российского президента
Заявления Пескова не нравятся сторонникам Путина
Заявления Пескова не нравятся сторонникам Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава КПРФ Геннадий Зюганов, выступая в Государственной думе, раскритиковал комментарии пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Зюганова, он иногда "не может понять, что комментирует Песков и какова логика поведения переговорщика с Украиной Владимира Мединского".

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Зюганов сказал, что Мединский "должен заниматься переговорами, а не пиаром", добавив, что это "сложная и ответственная работа".

Недовольство в России

Ранее в России были недовольны тем, что Россия решила частично отвести войска и кардинально сократить ведение боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях после переговоров в Стамбуле.

Сторонники Путина считают, что отведение войск идет вразрез с планами президента РФ насчет Украины.

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Так, российский пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику из-за отведения войск. Он заявил, что Россия вообще не должна вести никаких переговоров с Украиной.

Еще один журналист Александр Коц, которого репостнул Соловьев, заявил, что война в Украине только начинается, хотя очень расстроился из-за отведения оккупационных войск из-под Киева.

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Алексей Цыбко - воин-доброволец, бывший мэр города Смела (Черкасская область), спортивный функционер, экс-капитан сборной Украины по регби, мастер спорта. С первых дней вторжения российских войск ушел на войну. Сражался на территории Киевской области. Погиб во время освобождения Бучи, выполняя боевую задачу. В марте ему исполнилось 55 лет.

Герої не вмирають!
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Полковник Мусиенко Сергей - руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Благодаря его профессионализму и изобретательности врагу были нанесены сокрушительные удары на харьковском направлении. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
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