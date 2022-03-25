Розплакалися від кількості жертв війни: у Варшаві відбувся мітинг на підтримку України (фото, відео)

На акцію вийшли кілька тисяч людей / Колаж "Сьогодні"

У Варшаві люди вийшли на мітингіз жовто-блакитними прапорами, гаслами на підтримку України, а також плакатами із кривавим президентом РФ Володимиром Путіним. Все для підтримки країни у війні із Росією.

Деталі

Акція розпочалася о 17:00 за місцевим часом. Зібралося кілька тисяч людей. Усі присутні скандували кількома мовами прохання про закриття неба над Україною.

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Мітинг у Варшаві на підтримку України. Фото: "Сьогодні"

Щоб показати кількість українців, які померли через війну, люди лягли на землю, закривши очі та обличчя прапорами та курточками. Під час цього багато мітингувальників розплакалися.

Мітинг у Варшаві на підтримку України. Фото: "Сьогодні"

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Що вимагали мітингувальники:

Підтримка щодо закриття неба над Україною від російських атак.

Дати зброю для України.

Введення санкцій проти путінського режиму в Росії та олігархів, які тримають Путіна при владі.

Повне ембарго на російську нафту та газ у ЄС.

Мітинг у Варшаві на підтримку України. Фото: "Сьогодні"

Мітинг у Варшаві на підтримку України. Фото: "Сьогодні"

Мітинг у Варшаві на підтримку України. Фото: "Сьогодні"

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Мітинг у Варшаві на підтримку України. Фото: "Сьогодні"

Ситуація в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ прозвітувалипро військову обстановку на 30-ту добу військового вторгнення Росії в Україну.

Протягом поточної доби ворог продовжував перегрупування військ, готуючись до відновлення наступальних дій. В окремих напрямках противник намагається вести штурмові дії та завдати шкоди підрозділам ЗСУ, але безуспішно. Також російські війська намагаються відновити боєздатність, поповнити боєприпаси та паливо.



Українські сили оборони продовжують стримувати супротивника. Сили оборони, що беруть участь у захисті Києва, продовжують відбивати наступ противника і завдавати вогневих поразок.

Також противник продовжує зазнавати втрат серед керівного складу. 25 березня українські захисники ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії південного військового округу генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

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