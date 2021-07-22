Розбіжності залишилися: Меркель оцінила угоду зі США "щодо України"

Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Annegret Hilse
Угода США і Німеччини щодо "Північного потоку – 2" не усунула всі розбіжності в цьому питанні, але йдеться про те, що російський газопровід не стане зброєю Кремля.
Про це на пресконференції сказала німецький канцлер Ангела Меркель, передає Інтерфакс.
Вона вважає угоду з американцями "хорошим кроком" для обох сторін.
"Я думаю, що угода з адміністрацією США не закріплює розбіжність думок, але вона також не скасовує всі розбіжності (в позиціях сторін. – Ред.). Розбіжності залишаються, що ми бачили з реакцій учора", – сказала Меркель.
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Канцлер Німеччини наголосила на важливості того, щоб Україна залишалася транзитною країною для транспортування газу в Європу, а також розраховує, що Росія не буде використовувати свій газопровід як "зброю".
Як повідомляли новини "Сьогодні", міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна направила ноти Єврокомісії і Німеччині через "Північний потік – 2" й офіційно ініціює консультації з європейцями. За його словами, угода щодо СП-2 викликала багато запитань.
У Росії вже заявили, що питання транспортування газу через Україну після 2024 року – суто комерційні і їх не повинні обговорювати глави держав. Читайте докладніше, що буде з транзитом газу через Україну після угоди США і Німеччини.
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