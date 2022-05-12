Розвідці США заборонили передавати Україні дані для ліквідації Шойгу та Герасимова. Що пишуть західні ЗМІ

США не можуть надати інформацію, яка б допомогла Україні ліквідувати Сергія Шойгу та Валерія Герасимова. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють обмін розвідданими між США та Україною та вартість відновлення нашої країни.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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США регламентували обмін розвідданими з Україною

Американська газета The Washington Post пише, що адміністрація президента США регламентувала обмін розвідданими з Україною, щоб уникнути загострення напруженості у відносинах з Москвою. Зокрема, запроваджено дві загальні заборони на види інформації. По-перше, США не можуть надати детальної інформації, яка б допомогла Україні ліквідувати російських вищих державних керівників, включаючи начальника Генштабу Валерія Герасимова та міністра оборони Сергія Шойгу. Ця заборона не поширюється на російських генералів. По-друге, США не надаватимуть розвіддані, які можуть допомогти атакувати російські цілі за межами України.

США відправлять в Україну 700 безпілотників Switchblade

Інформагентство Bloomberg пише, що США планують відправити в Україну вдосконалену версію безпілотника Switchblade. Міністерство оборони веде переговори з компанією AeroVironment Inc. щодо придбання 10 нових екземплярів бронебійної моделі безпілотника Switchblade. США зобов'язалися відправити в Україну щонайменше 700 Switchblade, з них 100 безпілотників уже прибули.

Українська металургія потребує західної підтримки

Французький телеканал France24 повідомляє, що металургія як бюджетоутворююча галузь України вимагає західної підтримки. Через бойові дії виробництво скорочується, що негативно позначається на економічному стані країни. Незважаючи на те, що США призупинили на рік дію імпортних мит на українську сталь, ситуація, як і раніше, залишається вкрай складною, адже обсяг експорту продукції до цієї країни залишається невисоким.

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Відновлення України коштуватиме кілька трильйонів євро

Міжнародне агентство новин Reuters інформує, що у ЄС обговорюють план відновлення України вартістю кілька трильйонів євро у стилі "Плана Маршалла". Певну фінансову допомогу можна було б надіслати ще до завершення конфлікту, наприклад, для ремонту мостів у безпечніших частинах країни.

Siemens повністю йде з Росії та припиняє поставки до Білорусі

Німецький журнал Der Spiegel пише, що компанія Siemens повністю йде з Росії та припиняє всі операції в країні-агресорі. Це кінець 170-річних ділових відносин. Частка продажів у Росії та Білорусі для Siemens становила 1% доходів. Після нападу Росії на Україну Siemens вже припинила нові інвестиції та постачання до Росії та Білорусі.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що BMW вирішив зупинити виробництво автомобілів у Росії через напад на Україну.

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Також ми інформували, що від спільних проєктів з "Газпромом" відмовилася велика нафтогазова компанія Shell.