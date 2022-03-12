Реальність за Орвеллом: за що затримали двох росіян на пікетах (фото)

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На мешканця Іваново в Російській Федерації Михайла Гусєва склали протокол про дискредитацію армії за плакат.

Про це повідомив у себе в Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Затримання на пікетах

Як зазначається, на Михайла Гусєва склали протокол за плакат із написом "*** *****".

"Ще раз. На плакаті не було ні слів, ні цифр, ні картинок. На плакаті було 8 значків *. І нічого більше", – написав Геращенко.

Також, за його словами, в Нижньому Новгороді було затримано дівчину, яка тримала в руках білий аркуш паперу.

"Тож армію дискредитує, мабуть. Джордж Оруелл, коли писав свій роман "1984", думаю, навіть не уявляв, що це буде насправді в 21 столітті. Тому що не з аркушами паперу треба виходити, а з коктейлями Молотова та бруківкою, а потім самі знаєте, з чим", – сказав Геращенко.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ розірвати усі зв'язки з РФ. За його словами, зараз необхідно відключити Сбербанк від SWIFT, запровадити нафтове ембарго, закрити порти для російських кораблів, а також криптолазівки.

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