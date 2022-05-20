Рішення вже на столі. Російський журналіст назвав ознаки готовності Кремля до капітуляції

Капітуляція розглядається одним із варіантів. Фото: колаж "Сьогодні"

У Кремлі розглядають капітуляцію, як один із варіантів завершення війни з Україною. Про це розповів російський блогер, стример та журналіст Майкл Накі в інтерв'ю Володимиру Полуєву на YouТube-каналі "Україна 24".

Журналіст зазначив, що 14 травня посол РФ у Вашингтоні Анатолій Антонов заявив, що "капітуляції" Москви в Україні не буде, однак, на думку Накі, сам факт того, що від представника Росії прозвучало слово "капітуляція", є знаменним.

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"Коли людина починає говорити, що ми точно не збираємося капітулювати, це означає, що капітуляція справді є на столі, тобто вона розглядається одним із варіантів. Це не означає, що Росія капітулює завтра чи післязавтра, але це означає, що є розуміння того, що все відбувається не дуже вдало", – пояснив блогер.

На його думку, свідченням того, що російське керівництво розуміє, що армія РФ не досягла успіхів за майже три місяці так званої "спецоперації" в Україні, є відставка воєначальників.

"Це означає, що всі хто зараз будуть керувати танковими арміями або флотом, вони всіляко намагатимуться уникати відповідальності, щоб їхні голови не полетіли також. Перекладатимуть відповідальність і рішення один на одного, а значить, що необхідні рішення не прийматимуться швидко. У цих умовах, не те що наступ Російської Федерації, а навіть її оборона на захоплених територіях є ще менш ефективною, ніж ми спостерігали раніше", – підсумував Накі.

Детальніше коментар експерта дивіться на відео з 28:50:

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