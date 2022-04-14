РФ не переобрали до низки органів ООН — Кислиця

РФ не переобрали в ряд органів ООН через війну проти України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російську Федерацію не переобрали до низки органів у системі Організації Об'єднаних Націй. Голосування відбулося у середу, 13 квітня.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

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Деталі

В результаті таємних голосувань на засіданні Економічної і Соціальної Ради (ЕКОСОР) при обранні нових членів на виборах в різні допоміжні органи ООН, Росії не вдалося продовжити своє членство в постійному форумі корінних народів.

Замість РФ обрали Україну, яку представлятиме представник кримськотатарського народу Сулейман Мамутов. Крім того, РФ не пройшла в Комітет ООН з неурядових організацій. Також Росія провалилася на виборах у виконавчі бюро Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), і "ООН-Жінки".

Генасамблея ООН призупинила участь РФ у Раді з прав людини

Генасамблея ООН призупинила участь Росії у Раді ООН з прав людини. За це проголосували 93 країни, проти – 24, ще 58 утрималися.

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"Було призупинено право Росії на членство в Раді ООН з прав людини. Військовим злочинцям не місце в органах ООН, які займаються захистом прав людини. Вдячний усім державам-членам, які підтримали відповідну резолюцію ГА ООН та обрали правильний бік історії", – написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter.

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