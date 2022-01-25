РФ перекинула до кордонів України бомбардувальники, готуються ракетні удари

Бомбардувальники РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські авіаційні з'єднання Південного військового округу та морська авіація Чорноморського флоту виконають перекидання на оперативні аеродроми Ростовської області, Краснодарського краю та тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє пресслужба ПВО, передає Інтерфакс.

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"(Військові ПВО та ЧФ – Ред.) відпрацюють взаємодію при виконанні ракетних ударів на максимальному видаленні цілей у складі ескадрилій винищувачів Су-27СМ, Су-30СМ2, а також багатофункціональних бомбардувальників-винищувачів Су-34", – йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці авіаційних частин також відпрацюють виведення аеродромів з-під удару умовного супротивника.

Зазначається, що у навчаннях залучено понад 60 одиниць авіаційної техніки.

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Військові навчання РФ