Рогозін прямим текстом закликав покінчити з Україною та всіма українцями

Дмитро Рогозін хоче знищити жителів України. Фото: колаж "Сьогодні"

Опальний глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що в Україні нібито все несе загрозу російському народу, історії, мові та цивілізації. За його словами, з українцями "треба покінчити". На ці слова відреагував російський журналіст і публіцист Олександр Невзоров та висловив свою думку.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що сказав Рогозін?

У пості Рогозіна сказано:

"Взагалі те, що виросло на місці України, є екзистенційною загрозою російському народу, російській історії, російській мові та російській цивілізації. Якщо не покінчимо з ними, як, на жаль, не покінчили з ними наші діди, доведеться гинути, але закінчувати ще більшою ціною нашим онукам. Тому давайте краще ми з цим покінчимо. Раз і назавжди. Заради наших онуків", – написав він.

Пост Рогозіна

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Реакція Невзорова

Відомий російський журналіст та публіцист Олександр Невзоров відреагував на гнівний пост Рогозіна. За його словами, тепер відкинуто балаканину про "денацифікацію" та "іншу фігню" і оголошено справжні мотиви.

"Тепер і найтупішим має стати зрозуміло, що Росія у владі секти шизофреніків-самогубців. Малорозумних садистів. Вони дуже хочуть великої крові. Вони схиблені на смерті та вбивстві. І вони не заспокояться, поки не перетворять світ на одну велику Бучу", – сказав Невзоров.

Пост Невзорова

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До речі, раніше Рогозін наговорив собі тюремний строк, назвавши "спецоперацію в Україні" війною. За це у Росії дають 15 років в'язниці.

Також користувачі соцмереж знайшли старе фото Дмитра Рогозіна, яке свідчить про те, що ще на початку 90-х він сповідував відверто нацистську ідеологію.

Рогозін сповідав відверто нацистську ідеологію

Раніше ми розповідали, що Ілон Маск втомився чекати, поки Захід розбереться з Путіним, і особисто викликав на бій президента РФ. Путін поки що готує свою відповідь у бункері, а замість нього першим слово взяв Рогозін. Чиновник, незважаючи на блокування Twitter у Росії, скористався мережею, де написав рядки з казки Олександра Пушкіна "Казка про попа і працівника його Балду".

Крім того, глава Роскосмосу Дмитро Рогозін залишився незадоволеним тим, що засновник компанії SpaceX Ілон Маск надав Україні свій інтернет Starlink. Він заявив, що Маск "причетний до постачання військового зв'язку". Рогозін пригрозив підприємцю.