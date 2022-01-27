Росія дала несподівану відповідь, чи буде вторгнення в Україну

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Росія не збирається нападати чи вторгатися в Україну. Про це заявив заступник директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Олексій Зайцев. Про це пише Інтерфакс.

За його словами, Москва вважає неприйнятною можливість війни між Росією та Україною.

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"Ми вже неодноразово заявляли, що наша країна ні на кого нападати не збирається", – наголосив Зайцев.

Також він зазначив, що зараз на лінії зіткнення на Донбасі спостерігається певне затишшя.

"Констатуємо відносне затишшя на лінії розмежування на Донбасі. Кількість порушень режиму припинення вогню порівняно з першими тижнями січня знизилася", – сказав він.

Що цьому передувало

Ситуація між Україною та Росією почала загострюватися напередодні переговорів із США щодо гарантій безпеки. Російські війська стягнули до кордонів з Україною стотисячну армію, а також РФ почала проводити активні військові навчання по всьому периметру своїх кордонів: у Криму, у морі.

26 січня Штати дали росіянам відповідь на їх ультиматум про нерозширення НАТО. Росію, звичайно ж, відповіді не влаштували.