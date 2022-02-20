Росія та Білорусь продовжують військові навчання біля кордонів України

Росія та Білорусь поки не збираються відходити від кордонів з Україною / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Військові навчання "Союзна рішучість 2022", що відбуваються на території Білорусі спільно з військами РФ, будуть продовжені. Про це йдеться у заяві Міноборони Білорусі.

"Навчання мали закінчитися 20 лютого, але було вирішено їх продовжити "у зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі", — йдеться у заяві міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна.

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"Прийнято рішення перевірку сил реагування Союзної держави продовжити", — повідомляється в Міноборони РБ.

При цьому термін продовження не названо.

У Білорусі заявляють про війну

Віктор Хренін заявив, що події у деяких сусідніх з Білоруссю та Росією країнах нібито стають небезпечними.

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"Сусідні з нами країни в екстреному позаплановому порядку "накачуються" найсучаснішою зброєю. На території суміжних держав створено численні угруповання військ та сил, у тому числі третіх країн. Підвищено рівень готовності до застосування міжвидових формувань екстреного реагування НАТО з семи до п'яти діб на випадок так званої ескалації обстановки в Україні. Кратно зросла чисельність проведених поблизу кордонів Союзної держави незрозумілих для нас навчань та операцій. Очевидна і їхня спрямованість проти Росії та Республіки Білорусь", — сказав він.

Глава Міноборони Білорусі вважає, що роздмухування війни йде із Заходу.

"З усього вищесказаного слідує один висновок — у Європі дуже сильно запахло порохом. Її цілеспрямовано підштовхують до війни", — сказав Хренін.

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Військові навчання РФ та Білорусі