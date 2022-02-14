Від України відведуть війська? Лукашенко та Путін готуються до зустрічі

Президент Білорусі розповів про виведення військ РФ з території країни

Олександр Лукашенко, Володимир Путін / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександро Лукашенко розповів, коли з території країни буде виведено війська Росії. Про це повідомляється на сайті президента Білорусі.

"Мною було прийнято рішення: ми проведемо навчання і в результаті визначимося, на яких напрямках нам треба тримати якісь збройні сили. Потім зустрілися з Путіним, і я говорю: "Давай проведемо спільні навчання". Все-таки ППО спільне, багато спільного, навчальні центри ми створили: Росія дала нам зброю, C-400, "Іскандери" та іншу сучасну техніку, щоб ми могли її вивчати. Він погодився, каже: "Добре, ми підключимося". Підключилися. Так чого кричать, що ми тут проти України щось створюємо. Тобто зовсім інше тло", – розповів Олександр Лукашенко.

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Зустріч із президентом РФ

Він повідомив, що найближчим часом проведе зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

"Сьогодні ґвалтом кричать: "Коли виведете війська? (російські з Білорусі. – Прим.)". Слухайте, це наша справа з Путіним. Ми найближчим часом зустрінемось і ухвалимо рішення, коли, в які терміни, за яким графіком виводити звідси Збройні Сили Російської Федерації. Це наша справа", – сказав Лукашенко.

Поскаржився на Захід

Також він заявив, що нехай тоді європейські країни також відводять війська.

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"Погляньте, що творять американці: вони тисячами перекидають до нашого кордону, безпосередньо до Польщі, Прибалтики. Британці та інші європейські країни перекидають збройні сили. Постає резонне питання: ви коли їх виведете звідси? Вони про це не говорять, а тиснуть на нас". Виведемо тоді, коли вирішимо з Президентом Росії це зробити і коли закінчаться тут навчання. Це ми прийматимемо рішення: це наша територія", – заявив білоруський диктатор.

Російські війська у Білорусі