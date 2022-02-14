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От Украины отведут войска? Лукашенко и Путин готовятся к встрече

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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14 февраля, 15:02
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Президент Беларуси рассказал о выводе войск РФ с территории страны
Александр Лукашенко, Владимир Путин
Александр Лукашенко, Владимир Путин / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александро Лукашенко рассказал, когда с территории страны будут выведены войска России. Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.

"Мною было принято решение: мы проведем учения и в результате определимся, на каких направлениях нам надо держать какие-то вооруженные силы. Потом встретились с Путиным, и я говорю: "Давай проведем совместные учения". Все-таки ПВО общее, много общего, учебные центры мы создали: Россия дала нам оружие, C-400, "Искандеры" и прочую современную технику, чтобы мы могли ее изучать. Он согласился, говорит: "Хорошо, мы подключимся". Подключились. Так чего кричат, что мы тут против Украины что-то создаем. То есть совершенно иной фон", — рассказал Александр Лукашенко.

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Встреча с президентом РФ

Он сообщил, что в ближайшее время проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"Сегодня гвалтом кричат: "Когда выведете войска? (российские из Беларуси. – Прим.)". Слушайте, это наше дело с Путиным. Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные Силы Российской Федерации. Это наше дело", — сказал Лукашенко.

Пожаловался на Запад

Также он заявил, что пусть тогда европейские страны тоже отводят войска.

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"Посмотрите, что творят американцы: они тысячами перебрасывают к нашей границе, непосредственно в Польшу, Прибалтику. Британцы и другие европейские страны перебрасывают вооруженные силы. Встает резонный вопрос: вы когда их выведете отсюда? Они об этом не говорят, а давят на нас. Выведем тогда, когда решим с Президентом России это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение: это наша территория", — заявил белорусский диктатор.

Российские войска в Беларуси

  • Россия и Беларусь заявили, что 10-20 февраля проходят совместные учения под названием "Союзная решимость 2022", направленные на отработку "отражения нападения на южные границы Союзного государства".
  • Новое развертывание и запланированные учения проходят в то время, когда напряженность между Россией и Западом высока из-за сосредоточения Россией войск вблизи границы с Украиной. Западные страны обвиняют Россию в подготовке вторжения в Украину, в то время как Москва отрицает наличие таких планов.
  • В Киеве опасаются, что эти военные учения станут плацдармом для возможной агрессии против Украины. Лукашенко же заявляет, что учения носят оборонительный характер.
  • НАТО назвало российско-белорусские учения крупнейшим развертыванием войск в Беларуси со времен холодной войны.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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