От Украины отведут войска? Лукашенко и Путин готовятся к встрече

Президент Беларуси рассказал о выводе войск РФ с территории страны

Александр Лукашенко, Владимир Путин / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александро Лукашенко рассказал, когда с территории страны будут выведены войска России. Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.

"Мною было принято решение: мы проведем учения и в результате определимся, на каких направлениях нам надо держать какие-то вооруженные силы. Потом встретились с Путиным, и я говорю: "Давай проведем совместные учения". Все-таки ПВО общее, много общего, учебные центры мы создали: Россия дала нам оружие, C-400, "Искандеры" и прочую современную технику, чтобы мы могли ее изучать. Он согласился, говорит: "Хорошо, мы подключимся". Подключились. Так чего кричат, что мы тут против Украины что-то создаем. То есть совершенно иной фон", — рассказал Александр Лукашенко.

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Встреча с президентом РФ

Он сообщил, что в ближайшее время проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"Сегодня гвалтом кричат: "Когда выведете войска? (российские из Беларуси. – Прим.)". Слушайте, это наше дело с Путиным. Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные Силы Российской Федерации. Это наше дело", — сказал Лукашенко.

Пожаловался на Запад

Также он заявил, что пусть тогда европейские страны тоже отводят войска.

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"Посмотрите, что творят американцы: они тысячами перебрасывают к нашей границе, непосредственно в Польшу, Прибалтику. Британцы и другие европейские страны перебрасывают вооруженные силы. Встает резонный вопрос: вы когда их выведете отсюда? Они об этом не говорят, а давят на нас. Выведем тогда, когда решим с Президентом России это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение: это наша территория", — заявил белорусский диктатор.

Российские войска в Беларуси