Росія може розпочати новий наступ в Україні найближчими днями – Пентагон

У Пентагоні заявили про швидкий початок нового етапу наступу Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

У Міністерстві оборони США вважають, що Росія може невдовзі розпочати новий наступ. Такі висновки зробили після того, як удару зазнав Київ.

Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

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За словами двох високопоставлених представників Пентагону, Росія може розпочати наступну фазу своєї військової кампанії в Україні вже цими вихідними або на початку наступного тижня.

Офіційні особи на умовах анонімності заявили, що США працюють над тим, щоб переконати союзників направити в Україну більше артилерії та боєприпасів, щоб їх вистачило, коли наступ посилиться. За оцінкою США, це може статися найближчими днями, додали вони.

РФ посилила атаки на українські міста

Такі заяви представників Пентагону пролунали за вибухами, які прогриміли на околиці столиці України Києва рано-вранці в суботу. Внаслідок удару по Дарницькому району одна людина загинула, кілька людей отримали поранення.

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Крім того, у суботу в результаті ракетних ударів по Харкову загинуло троє людей і 34 отримали поранення.

Також у суботу Львів зазнав повітряного нальоту. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Американський телеканал зазначає, що атаки були здійснені після того, як міністерство оборони Росії пообіцяло збільшити кількість ракетних ударів після того, як у четвер затонув її флагманський корабель "Москва" у Чорному морі.

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