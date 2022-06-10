Росія може завдати ядерного удару по Німеччині. Що пишуть західні ЗМІ

Атака по ФРН може статися з Калінінградської області. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють надання Україні статусу кандидата у ЄС, порівняння Путіна з Петром I та можливий ядерний удар Росії по Німеччині.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Єврокомісія рекомендує надати Україні статусу кандидата в ЄС

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що наступного тижня Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата, що є ключовим кроком на довгому шляху до членства в ЄС. Рекомендація, яка має бути обговорена та прийнята колегією комісарів ЄС, матиме умови, пов'язані з верховенством права та антикорупційним законодавством.

Через вторгнення Росії в Україну скоротяться іноземні інвестиції

Американська газета The Wall Street Journal пише, що іноземні інвестиції компаній усього світу цього року скоротяться через останні глобальні економічні наслідки та вторгнення Росії в Україну. Це дає підстави вважати, що ідея глобалізації йде на спад після десятиліть, проведених у напрямку дедалі більш інтегрованої глобальної економіки.

Росія може завдати ядерного удару по Німеччині

Німецький журнал Der Spiegel пише, що генерал Бундесвера Мартін Шеллейс бачить конкретну військову загрозу Німеччині. Кремль продовжує розпалювати страх перед ядерною війною. За словами командувача, можлива атака балістичними ракетами, які Росія розмістила у Калінінградській області.

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Путін порівняв себе з Петром I та хоче відновити Російську імперію

Видання The New York Times повідомляє, що серед мотивів вторгнення в Україну було те, що Путін поклав на себе історичну місію відновлення Російської імперії. Зазначається, що 9 червня Путін пішов далі, порівнявши себе безпосередньо з Петром I.

"Це був новий, але ретельно поставлений погляд на відчуття власної величі", – зазначається у статті.

Путін погрожує Заходу кібератаками

Міжнародне агентство новин Reuters повідомляє про попередження Росією Заходу, що кібератаки на її інфраструктуру можуть призвести до прямого військового зіткнення, і що спроби кинути виклик Москві в кіберсфері будуть зустрічатися цілеспрямованими контрзаходами. Попередження було після того, як на минулих вихідних сайт Міністерства житлового будівництва Росії був зламаний та на сайті відомства з'явився напис "Слава Україні".

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Кібератаки російських хакерів