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Проросійські хакери намагалися атакувати Євробачення-2022

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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16 травня, 03:29
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Координація атаки здійснювалася до початку голосування, але тривала 13 хвилин
Хакери РФ хотіли провести кібератаку Євробачення-2022. Фото: колаж "Сьогодні"
Хакери РФ хотіли провести кібератаку Євробачення-2022. Фото: колаж "Сьогодні"

Проросійські хакери хотіли влаштувати масштабну кібератаку під час фіналу Євробачення-2022 у Турині. У підсумку атаку вдалося відбити. У цьому допомогла поліція Італії.

Про це повідомляє La Repubblica з посиланням на італійську поліцію.

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Деталі

Італійській поліції вдалося завадити кілька хакерських атак під час голосування на Євробаченні-2022. Атаку намагалася зробити хакерська група "Killnet" та її філія "Легіон".

У Telegram-каналі "Легіону" було опубліковано повідомлення про те, що DDoS-атак отримали сервери музичного конкурсу.

Координація атаки здійснювалася до початку голосування, але тривала 13 хвилин.

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Кібератака РФ на Львів. Влада розкрила деталі викрадення даних міста

Під час російської кібератаки на Мережу мерії Львова було викрадено частину робочих файлів міста. Їх опублікували на ворожих Telegram-каналах. Тепер СБУ та Кіберполіція усувають наслідки. Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

"Щойно стало відомо про перші наслідки кібератаки 13 травня на Львів. Росія, окрім ракет, використовує і ІТ-фронт. Окрім руйнування системи управління містом, ворог ставив за мету отримання даних. Частина робочих файлів міста, попри всі системи захисту, була викрадена й опублікована на ворожих телеграм-каналах. Працюємо разом з СБУ та Кіберполіцією над подоланням наслідків. У цей час, як і, зрештою, завжди, маємо бути дуже обережними – як в офлайні, так і онлайн", – заявив Москаленко.

13 травня на інтернет-мережі та сервіси Львівської міської ради було здійснено одну з наймасштабніших хакерських атак. Упродовж 2 днів вдалося відновити частину сервісів, сайт мерії працює.

Лише з 24 лютого ІТ-фахівці відбили понад 100 спроб хакерських атак на Львівську міську раду.

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