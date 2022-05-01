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За українським шаблоном. Російські хакери атакували сайти деяких держустанов Молдови

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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1 травня, 16:03
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У країні вживають необхідних заходів для відбиття атак
Кібератаку на держустанови Молдови приписують російському угрупованню Killnet.
Кібератаку на держустанови Молдови приписують російському угрупованню Killnet. / Фото: Колаж: Сьогодні

Служба інформації та безпеки Молдови повідомила про DDoS-атаку на сайти кількох держустанов.

Про це пише NewsMaker.

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Російський слід

Як зазначають, DDoS-атаку, яку зазнали сайти, вели з-за кордону.

"Кібератаку приписують російському угрупованню Killnet, яке діє за принципами хактивізму та спеціалізується на проведенні DDoS-атак на країни, які, на їхню думку, підтримують Україну", – йдеться в повідомленні.

У службі заявили, що Killnet здійснила такі атаки на урядові сайти в країнах ЄС та на вебінфраструктуру НАТО, а останніми днями були атаковані сайти держорганізацій у Румунії. Зараз у Молдові вживають необхідних заходів для відбиття атак на державну інфраструктуру та мінімізації їхніх наслідків.

Окупанти хотіли знищити відразу весь кіберзахист України

Ще 2 квітня речник СБУ Артем Дехтяренко зазначив, що було виявлено та нейтралізовано багато кібератак на ресурси органів державної влади та військового управління.

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"Найбільша їхня кількість припала на ніч вторгнення – саме тоді ворог хотів знищити весь кіберзахист України. Втім, ефективна робота СБУ та інших органів кібербезпеки не дозволила агресору використати кіберпростір для отримання військових переваг", заявив він.

В СБУ знешкодили спроби окупантів паралізувати стратегічно важливі електронні ресурси України або використати їх для поширення пропаганди. Крім цього, вдалося запобігти зламу ІТ-систем об’єктів критичної інфраструктури, операторів зв’язку та ЗМІ.

Нагадаємо, хакерська група Anonymous заявила, що зламала базу даних будівельної компанії, яка працює над проєктами на користь Міноборони Росії.

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Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1026
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5
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6
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