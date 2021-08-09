Росія починає великі навчання в Криму і поблизу кордонів України

Росіяни задіють велику кількість авіації і кораблів, у тому числі Чорноморський флот поблизу України

Росія знову брязкає зброєю / Фото: kremlin.ru

Поки Росія готується до спільних з Білоруссю навчань, сьогодні стартують ще одні масштабні військові маневри, які пройдуть не тільки на російській території, а й на окупованих українських і грузинських територіях.

Про це пише Інтерфакс.

Навчання пройдуть на 20 загальновійськових полігонах, розташованих в Астраханській і Ростовській областях, на Ставропіллі і Кубані, в Адигеї, Дагестані, Північній Осетії, Чечні, Криму (Україна), на російських військових базах у Вірменії, Абхазії і Південній Осетії (дві останні – Грузія).

Це будуть двосторонні батальйонні тактичні навчання мотострілкових, танкових і артилерійських підрозділів Південного військового округу (ЮВО).

"Цей етап навчань буде проведено в період з 9 серпня по 15 вересня. Крім того, в єдиному тактичному задумі будуть задіяні сили армійської, військово-транспортної, штурмової і оперативно-тактичної авіації, а також частини і з'єднання, включаючи кораблі Чорноморського флоту і Каспійської флотилії. Для участі у спільних заходах бойової підготовки об'єднанням ВПС і ППО ЮВО щодня планується виділяти більше 80 літаків і вертольотів", – заявили в ЮВО.

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Російські командири у навчаннях будуть використовувати досвід сучасних збройних конфліктів. Буде відпрацьовано повний перелік тактичних дій і маневрів – в обороні, наступі, з виконанням завдань на різних ландшафтах місцевості, в населених пунктах, як вдень, так і вночі.

Росія давно вже брязкає зброєю

Росія після початку окупації Криму з 2014 року перетворила український півострів на велику військову базу і, звичайно ж, окупантам не до розвитку курортів. В Україні і на Заході прозвали Крим "авіаносцем РФ" у Чорному морі.

Українське військове командування відзначало, що з 2014 року, за час окупації Криму Росією, здійснено нарощування міжвидового об'єднання військ РФ, яке зараз налічує близько 33 тисяч військовослужбовців. З техніки там є буквально все: літаки, бронетехніка, кораблі, підводні човни, авіація, ракетні комплекси.

А в березні цього року вздовж державного кордону України (у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях), на окупованих територіях Донбасу і Криму Росія розмістила 28 батальйонних тактичних груп (близко 100 тис. солдатів), мотивуючи це нібито масштабними навчаннями. Це викликало величезний міжнародний резонанс, в Україні були впевнені, що це підготовка до повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, у квітні Україна поблизу Криму розгорнула тактичні ракети "Точка-У". Українська розвідка постійно і пильно стежить за обстановкою в районі Криму і на морі – ЗСУ тримають напоготові потужну зброю.

Дивіться також відео, як Росія виводила війська з Криму після військових навчань у квітні, які наробили багато шуму: