Росія підбила корабель біля берегів України – фото

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Бункерувальник "Міленіум Спіріт" за 12 миль від порту Південний був підбитий кораблем Російської Федерації.
Про це у себе на сторінці у Facebook написав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
Що з кораблем?
"Обставини з'ясовуються, зв'язку із судном немає", – зазначив він.
Виправлено станом на 15:26: Валерій Залужний зазначив, що цей корабель був під прапором не Румунії, а Молдови.
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Російське вторгнення в Україну
Нагадаємо, сьогодні рано вранці над Києвом збили літальний апарат. Після того, як його збили сили української ППО, він упав у Дарницькому районі столиці, сильно пошкодивши 9-поверховий будинок, постраждали. Після – розпочалася пожежа.
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