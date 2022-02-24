Ще одна війна? Військова техніка Китаю увійшла до Тайваню

Світу загрожує ще одна війна. Військова техніка Китаю увійшла в Тайвань.
Про це повідомляє FoxNews.
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Винищувачі військово повітряних сил Китаю увійшли до повітряного простору Тайваню, а кораблі військово морського флоту вторглися до територіальних вод. У Міністерстві оборони Тайваню попередили про підвищення бойової готовності після того, як ППО виявило 9 китайських винищувачів.
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