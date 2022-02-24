Миру грозит еще одна война. Военная техника Китая вошла в Тайвань.
Об этом сообщает FoxNews.
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Истребители военно-воздушных сил Китая вошли в воздушное пространство Тайваня, а корабли военно-морского флота вторглись в территориальные воды. В Министерстве обороны Тайваня предупредили о повышении боевой готовности после того, как ПВО обнаружило 9 китайских истребителей.
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