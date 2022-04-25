Росія знову погрожує ядерним ударом у відповідь на постачання Україні зброї від країн НАТО

Сергій Лавров погрожує Україні через поставки зброї із Заходу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що ризик ядерної війни реальний, цю небезпеку не можна недооцінювати.

Про це він сказав в інтерв'ю програмі "Велика гра" на Першому каналі, повідомляють російські ЗМІ.

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Лавров одночасно і лякає світ ядерною зброєю РФ, і в той же час заявляє, що "ядерна війна є неприпустимою" і що така позиція для Москви "принципова".

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Лавров погрожує Україні через постачання зброї із Заходу

За словами глави МЗС РФ, озброєння, які Захід постачає Україні, будуть законною метою для збройних сил Росії.

"НАТО, поставляючи озброєння Україні, по суті, вступає у проксі-війну з Росією", – заявив Лавров.

Він також звинуватив США в тому, що Вашингтон не виявляє інтерес до контактів з Росією "ні по Україні, ні з інших питань, хоча такий діалог міг би бути корисним".

Коментуючи переговори України та Росії щодо закінчення війни, Лавров також висловив невдоволення та звинуватив Київ у затягуванні процесу.

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"Добра воля Росії не безмежна, якщо на неї не відповідають взаємністю, то це не сприяє переговорному процесу з Києвом", – заявив російський міністр.

Зеленський про можливість ядерної війни

Якби Україна залишила собі ядерну зброю, ризик війни з Росією був би мінімальним, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, жодна адекватна людина не може використовувати ядерну зброю.

"Якщо керівництво Росії не втратить зв'язку з реальністю – вони не будуть використовувати ядерну зброю. Чи може це бути з боку Росії? Може. Чи вірю я в це? У це вірити не хочеться", – сказав Зеленський.

Він додав, що якби Україна мала ядерну зброю, то країна ніколи б її не використала.

"Бо ми адекватні люди. Будь-якого керівника держави, який би підніс палець до кнопки, просто знесло б суспільство... Але ризики щодо початку війни з боку Росії були б мінімізовані", – сказав Зеленський.

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