Угорщина знала про те, що Росія збирається напасти на Україну / Колаж "Сьогодні"

Росія наперед попередила Угорщину про напад на Україну. Завдяки війні Угорщина сподівалася отримати частину територій.

Про це повідомляли в ефірі телемарафону секретар РНБО України Олексій Данилов.



"Угорщина, яка відкрито заявляє про свою співпрацю із Росією. Більше того, вона була попереджена заздалегідь Путіним про те, що буде напад на нашу країну. Вона чомусь уважала, що може забрати частину своєї території. Та країна, яка так поводилася – подивимося, які наслідки будуть після цієї війни для цієї країни", – сказав Данилов.

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Чого очікувати від Путіна

Москва готується оголосити про мобілізації у Росії 9 травня, незважаючи на те, що прихована мобілізація на території РФ проходить вже зараз.

"Вже зараз Росія перейшла до прихованої мобілізації і найближчим часом готується оголосити про відкриту мобілізацію. Зараз Росрезерв почав звіряти, що насправді є в них, і підраховувати, що вони можуть видати за мобілізаційним вбранням. Це абсолютно необхідний крок перед початком справжньої мобілізації" , – про це заявив начальник ГУР МО Кирило Буданов.

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