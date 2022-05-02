Українська розвідка попередила, що Росія планує оголосити мобілізацію 9 травня

Також розвідка стверджує, що Кремль не встигає досягти жодних успіхів на Донбасі

В Росії планують оголосити мобілізацію 9 травня / Колаж "Сьогодні"

Москва готується оголосити про мобілізацію в Росії 9 травня, незважаючи на те що прихована мобілізація на території РФ уже відбувається.

Про це заявив начальник ГУР МО Кирило Буданов, пише НВ.

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"Вже зараз Росія перейшла до прихованої мобілізації і найближчим часом готується оголосити про відкриту мобілізацію. Зараз Росрезерв почав звіряти, що насправді є в них, і підраховувати, що вони можуть видати за мобілізаційним нарядом. Це абсолютно необхідний крок перед початком справжньої мобілізації", – сказав Буданов.

Також начальник розвідки зазначив, що до 9 травня Кремль не встигає досягти жодних успіхів на Донбасі.

Чого очікувати від Путіна

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес також упевнений, що президент РФ Володимир Путін 9 травня оголосить масову мобілізацію. Все для того, щоб завдати вирішального удару по Україні.

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За словами британського міністра, одним з аргументів Путіна стане заклик до нової війни з "нацистами" всього світу. Масову мобілізацію президент РФ може оголосити на параді в Москві, присвяченому перемозі Росії у т. зв. Великій Вітчизняній війні.

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