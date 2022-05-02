Украинская разведка предупредила, что Россия планирует объявить мобилизацию 9 мая

Также разведка утверждает, что Кремль не успевает добиться никаких успехов на Донбассе

В России планируют объявить мобилизацию 9 мая / Коллаж "Сегодня"

Москва готовится объявить о мобилизации в России 9 мая, несмотря на то что скрытая мобилизация на территории РФ проходит уже сейчас.

Об этом заявил начальник ГУР МО Кирилл Буданов в интервью НВ.

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"Уже сейчас Россия перешла к скрытой мобилизации и в ближайшее время готовится объявить об открытой мобилизации. Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них налицо, и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации", – сказал Буданов.

Также начальник разведки отметил, что до 9 мая Кремль не успевает добиться никаких успехов на Донбассе.

Чего ожидать от Путина

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес также уверен, что президент РФ Владимир Путин 9 мая объявит массовую мобилизацию. Все для того, чтобы нанести решающий удар по Украине.

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По словам британского министра, одним из аргументов Путина станет призыв к новой войне с "нацистами" всего мира. Массовую мобилизацию президент РФ может огласить на параде в Москве, посвященном победе России в т. н. Великой Отечественной войне.

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