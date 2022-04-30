Міністр оборони Великобританії повідомив, чого очікувати від Путіна на 9 травня

Президент Російської Федерації може цього дня оголосить загальну мобілізацію

Що готує глава Росії на 9 травня / Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін під час святкового параду 9 травня оголосить масову мобілізацію. Все для того, щоб завдати вирішального удару по Україні.

Про це повідомив міністр оборони Великобританії Бен Воллес, пише The Daily Mail.

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За словами британського міністра, одним із аргументів Путіна стане заклик до нової війни з "нацистами" всього світу. Масову мобілізацію президент РФ може оголосити на параді, присвяченому закінченню участі Росії у Другій світовій війні у Москві.

"Я думаю, що він спробує відмовитися від своєї "спеціальної операції. Він розкочував поле, готуючи ґрунт для того, щоб сказати: "Дивіться, тепер це війна проти нацистів, і мені потрібно більше людей. Мені потрібно більше російського гарматного м'яса"", – сказав Уоллес.

У "ДНР" відмовилися від параду на 9 травня

У так званій "ДНР" ухвалили рішення не проводити військовий парад та марш "Безсмертного полку" на 9 травня. Ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що парад відбудеться, але лише після "звільнення" території всієї Донецької області від українських військ.

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Відмову від масових заходів Пушилін обґрунтував міркуваннями безпеки та нібито загрозою обстрілу масового скупчення людей та інфраструктури. За його словами, акція "Безсмертний полк" буде в інтерактивному форматі.

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