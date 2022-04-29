Ядерні випробування Путіна розв'яжуть руки Заходу – Пономарьов

Главу Кремля будуть викурювати із бункера, як бен Ладена, вважає експерт

З'явилася інформація, що РФ проводила ядерні випробування в минулому році. Колаж "Сьогодні"

Яка загроза від ядерного заряду. Захід буде діяти, але не на випередження.

Про це Ілля Пономарьов розповів у інтерв’ю з телеведучим Володимиром Полуєвим на Youtube-каналі "Україна 24".

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Подробиці

Ілля Пономарьов висловив чітке переконання, що Путін не використає ядерну зброю в Україні, проте цілком може влаштовувати ядерні випробування. Він уже випробовував балістичні ракети, наступним пунктом може стати термоядерна бомба.

"Він цілком може для залякування використовувати тактичний ядерний заряд. Нічого, насправді, такого мегастрашного нема. Це потужна бомба, яка якусь кількість українців, солдат може погубити. Але ніякої принципової різниці від просто великої бомби застосування тактичного заряду не несе. Немає бути якогось містичного жаху перед цим застосуванням".

Ексдепутат Держдуми РФ вважає, що такий вчинок буде нерозважливим із боку Путіна, навіть згубним для нього. Застосування будь-якої зброї масового ураження президентом Росії розв’яже руки Заходу:

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"Тоді вже його будуть виколупувати із його бункера просто як Осаму бен Ладена. Хоча, я вважаю, що діяти так треба і без цього, але Захід, я думаю, що без цього подібного рішення не прийме.



Вони, звісно, ядерну бомбу на нього кидати не будуть, і Путін це розуміє, що йому не загрожує ядерна атака із боку Сполучених Штатів і власне цим користується".

Байден, на думку Пономарьова, навряд віддасть подібний наказ, але певна силова акція проти Путіна цілком ймовірна. Тим паче, що теперішній Міністр оборони Сполучених Штатів – це людина, яка на пряму займалася ліквідацією того самого Осами бен Ладана.

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Росія проводить таємні ядерні випробування – доповідь Держдепу

Слідом за повідомленнями про те, що Росія випробувала протисупутникову ракету, з'явилася інформація, що РФ проводила ядерні випробування в минулому році. Про це йдеться в доповіді Держдепартаменту за 2019 рік про дотримання країнами домовленостей в сфері контролю над озброєннями, нерозповсюдження і роззброєння, яка була направлена до Конгресу США.

"США вважають, що Росія проводила експерименти з ядерною зброєю. США не знають, скільки було ядерних експериментів з надкритичними параметрами або з самопідтримуючою (ланцюговою – Ред.) реакцією і проводилися вони в 2019 році, – зазначається в тексті. – Не зважаючи на відновлення Росією мораторію на проведення ядерних випробувань в 1996 році, деякі її дії з 1996 року не відповідали прихильності стандартам нульовий потужності".

Нагадаємо, раніше російський президент Володимир Путін заявив, що РФ вирвалася в лідерина терені ядерних озброєнь, значно зміцнивши свою національну безпеку.