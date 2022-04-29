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Ядерные испытания Путина развяжут руки Западу – Пономарев

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29 апреля, 23:34
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Главу Кремля будут выкуривать из бункера, как бен Ладена, считает эксперт
Появилась информация, что РФ проводила ядерные испытания в прошлом году. Коллаж "Сегодня"
Появилась информация, что РФ проводила ядерные испытания в прошлом году. Коллаж "Сегодня"

Какова угроза ядерного заряда. Запад будет действовать, но не на опережение.

Об этом Илья Пономарев рассказал в интервью с телеведущим Владимиром Полуевым на Youtube-канале "Украина 24".

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Илья Пономарев выразил убеждение, что Путин не использует ядерное оружие в Украине, однако вполне может устраивать ядерные испытания. Он уже опробовал баллистические ракеты, следующим пунктом может стать термоядерная бомба.

"Он вполне может для устрашения использовать тактический ядерный заряд. Ничего, в самом деле, такого мегастрашного нет. Это мощная бомба, какое количество украинцев, солдат может погубить. Но никакого принципиального отличия от просто большой бомбы применение тактического заряда не несет. Не должно быть какого-то мистического ужаса перед этим применением".

Экс-депутат Госдумы РФ считает, что такой поступок будет безрассудным со стороны Путина, даже губительным для него. Применение любого оружия массового поражения президентом России развяжет руки Западу:

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"Тогда его будут выковыривать из его бункера просто как Осаму бен Ладена. Хотя я считаю, что действовать так надо и без этого, но Запад, я думаю, что без этого подобного решения не примет.

Они, конечно, ядерную бомбу на него бросать не будут, и Путин это понимает, что ему не грозит ядерная атака со стороны Соединенных Штатов и этим пользуется".

Байден, по мнению Пономарева, вряд ли отдаст подобный приказ, но определенная силовая акция против Путина вполне вероятна. Тем более, что нынешний Министр обороны Соединенных Штатов – это человек, который прямо занимался ликвидацией того же Осамы бен Ладана.

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Россия проводит тайные ядерные испытания – доклад Госдепа

Вслед за сообщениями о том, что Россия испытала противоспутниковую ракету, появилась информация, что РФ проводила ядерные испытания в прошлом году. Об этом говорится в докладе Госдепартамента за 2019 год о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения, направленного в Конгресс США.

"США считают, что Россия проводила эксперименты с ядерным оружием. США не знают, сколько было ядерных экспериментов с сверхкритическими параметрами или с самоподдерживающей (цепной – Ред.) реакцией и проводились они в 2019 году, – отмечается в тексте. – Несмотря на восстановление Россией моратория на проведение ядерных испытаний в 1996 году, некоторые ее действия с 1996 года не соответствовали приверженности стандартам нулевой мощности".

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что РФ вырвалась в лидеры на территории ядерного вооружения, значительно укрепив свою национальную безопасность.

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