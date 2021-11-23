Росіянин наклав на себе руки в туалеті літака – несподівані подробиці смерті

Чоловік наклав на себе руки під час рейсу з Шарм-ель-Шейха. Фото: колаж "Сьогодні"

На борту пасажирського літака, що летів з єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх до Самари, громадянин РФ наклав на себе руки.

Про це повідомляє РБК.

Подробиці НП

Інцидент стався 22 листопада під час виконання рейсу S7 6619. Один з пасажирів після зльоту пішов до туалетної кімнати, де провів досить багато часу, що насторожило бортпровідників.

Як заявили в авіакомпанії S7, пасажира знайшли непритомним "з ознаками суїциду" і екіпаж ухвалив рішення про негайну вимушену посадку в найближчому аеропорту — в Каїрі. Тим самим рейсом летіли три медики, зокрема реаніматолог, які проводили серцево-легеневу реанімацію до приземлення літака.

За погодженням з консульством Росії в Єгипті загиблого пасажира транспортували до Самари у багажно-вантажному відділенні для передачі родичам.

Що відомо про загиблого?

Як повідомляє "Вечірня Москва", 48-річний росіянин Олександр, житель Самари, повісився. Кілька пасажирів рейсу, які виявилися лікарями, допомагали вивільнити тіло, що висіло в петлі, після чого безуспішно спробували повернути до життя самогубця.

Як з'ясувалося, росіянин сам відпочивав у Шарм-ель-Шейху і під час відпустки писав своїй дружині, що любить її. Пасажири рейсу розповіли, що відразу після зльоту чоловік поводився дивно – був збуджений, розмовляв із собою і намагався себе заспокоювати. Пізніше родичі повідомили, що чоловік мав проблеми з психічним здоров'ям і, ймовірно, скоїв самогубство під час загострення.

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