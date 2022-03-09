Росію хочуть викинути з Венеційської комісії

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Венеційська Комісія ініціює припинення права Росії на представництво у Комісії. Про це говориться у повідомленні Конституційного суду України.
"Члени Бюро Венеційської комісії 8 березня погодили рішення, щоб президентка ВК пані Клер Базі-Малорі звернулася до Комітету Міністрів Ради Європи з питанням про припинення права Росії на представництво у Венеційській Комісії. Про це повідомив член Венеційської Комісії, заступник Голови Конституційного Суду України Сергій Головатий", — говориться у повідомленні.
Повноважним органом ухвалити рішення щодо припинення представництва РФ у Венеційській Комісії є Комітет Міністрів Ради Європи, повідомляє КСУ.
Очікується, що Комітет Міністрів ухвалить своє рішення з цього питання 10 березня.
Світ проти РФ
- Раніше повідомлялося, що Канада вимагає виключення РФ з Інтерполу. Це підтримують й інші країни.
- Також відомо, що Сполучені Штати Америки вводять обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб.
- На тлі прийнятого Вашингтоном рішення про заборону імпорту російської нафти та газу відоме американське рейтингове агентство Fitch надало Росії рейтинг "дефолт неминучий".
- З Росії через агресію проти України йдуть великі світові бренди та цілі конгломерати, включаючи LVMH та Procter&Gamble. Йдуть бізнеси різної спрямованості, від "МакДональдс" до люксових марок авто, годинників, одягу тощо.