Із "Днем перемоги", Путін! У Росії військкомат закидали "коктейлями Молотова" (відео)

Невідомі підпалили військкомат уночі / Колаж "Сьогодні"
У Росії цієї ночі люди закидали "коктейлями Молотова" військкомат, який знаходиться у Череповці. У РФ такі випадки почастішали через мобілізацію. Росіяни спалюють документи військового обліку, щоби не йти на війну в Україну.
Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.
Це вже 7-й випадок з початку вторгнення РФ в Україну, коли росіяни закидають "коктейлями Молотова" військкомат.
"У Росії продовжують спалювати військкомати. Цієї ночі кілька "коктейлів Молотова" прилетіли в будівлю в Череповці. До речі, з початку війни це вже 7-й палаючий військкомат в РФ. На тлі новин про ймовірну загальну мобілізацію в РФ такі випадки почастішали. Люди спалюють документи військового обліку, щоб не йти на війну", – йдеться у повідомленні.
Матері окупантів "штурмують" російські військкомати
Матері російських окупантів розпочали "штурмувати" військкомати у Російській Федерації, щоб забрати своїх синів з війни в Україні.
"Для цього не шкодують ні грошей, ні зв'язків серед військового керівництва РФ", – зазначили у СБУ.
Як повідомляється, 36-та окрема мотострілецька бригада у 2015 році під виглядом "донецьких сепаратистів" воювала проти України.
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