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Літаки Путіна перестали злітати? У Росії сталася НП з винищувачем

Марія Дмитренко
29 січня, 11:50
На місці події працює спеціальна комісія

Винищувач МіГ-31. Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії в Новгородській області винищувач-перехоплювач МіГ-31 викотився за межі злітно-посадкової смуги, ніхто не постраждав.

Про це повідомили у Міноборони РФ, передає Інтерфакс.

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"29 січня у Новгородській області під час зльоту для здійснення планового польоту, внаслідок технічної несправності літак МіГ-31, викотився за межі злітно-посадкової смуги. Екіпаж не постраждав. Жертв та руйнувань на землі немає", – розповіли у відомстві.

Наразі на місці події працює комісія Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії. Після проведення технічного обстеження та обслуговування літака машину буде повернуто в стрій в найкоротші терміни.

Характеристики МіГ-31

МіГ-31 – двомісний надзвуковий винищувач-перехоплювач далекого радіусу дії, призначений для тривалого патрулювання та боротьби з висотними розвідувальними літаками, стратегічними бомбардувальниками та низьколітаючими цілями. Літак здатний одночасно вражати 6 та супроводжувати до 10 повітряних цілей.

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Розроблений у 1970-х роках МіГ-31 став першим радянським бойовим літаком четвертого покоління, створеним для використання в системі ППО країни.

НП з російськими літаками

  • У Росії в Астраханській області під час виконання планового польоту розбився винищувач МіГ-29 , пілот загинув. Це сталося у серпні 2021 року. Для встановлення причин катастрофи до місця аварії була направлена комісія Головного командування Повітряно-космічних сил РФ.
  • У тимчасово окупованому Росією Криму два льотчики примусово катапультувалися з винищувача Су-30СМ, що стояв, обидва залишилися живими. Нештатне катапультування льотчиків з винищувача сталося 21 травня 2021 року ввечері на аеродромі біля міста Саки під час підготовки до вильоту. Хоча льотчики не постраждали, технік отримав термічні опіки.
  • Винищувач Су-30, що розбився у Тверській області Росії, був випадково збитий іншим літаком під час навчань