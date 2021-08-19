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У Росії розбився другий військовий літак за два дні, є жертви

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
19 серпня, 00:13
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Винищувач МіГ-29 російських Збройних сил зазнав аварії, виконуючи плановий політ в Астраханській області
У Росії розбився військовий МіГ-29
У Росії розбився військовий МіГ-29 / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії в Астраханській області під час виконання планового польоту розбився винищувач МіГ-29, пілот загинув. Тільки вчора повідомлялося про катастрофу ще одного військового літака в Підмосков'ї.

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Про це з посиланням на прес-службу Південного військового округу, передає російське агентство РБК.

"Літак впав в безлюдному місці на території полігону Ашулук. Політ виконувався без боєкомплекту", – заявили в російському військовому відомстві.

Для встановлення причин катастрофи до місця аварії направили комісію Головного командування Повітряно-космічних сил РФ.

Авіакатастрофи в Росії почастішали

Нагадаємо, напередодні в Підмосков'ї розбився дослідний зразок військово-транспортного літака Іл-112В. Аварія сталася в Кубинці під час тренувального польоту. На борту перебували три людини.

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