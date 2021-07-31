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У Росії розбився літак: що відомо

31 липня 2021 16:39

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Авіакатастрофа сталася сьогодні, 31 липня. За попередніми даними, ніхто не постраждав

Багатоцільовий винищувач Су-35. Фото: militaryarms.ru

Багатоцільовий винищувач Су-35. Фото: militaryarms.ru

У Сахалінській області в Росії розбився Су-35. Літак прямував з аеропорту Дземги в Комсомольськ-на-Амурі.

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Як повідомляє 112, льотчик здійснив катапультування через декілька хвилин після зльоту, а літак продовжив рух в сторону Сахалінської області.

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Су-35 впав у 50 кілометрах від селища Смирних, постраждалих і руйнувань немає.

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Раніше ми повідомляли, що рятувальники виявили уламки зниклого на Камчатці Ан-26. 6 липня літак Ан-26, що здійснював пасажирський рейс Петропавловськ-Камчатський – Палана, в зазначений час не вийшов на плановий сеанс зв'язку. За попередніми даними, на борту літака перебували 22 пасажири, в тому числі одна дитина, і 6 членів екіпажу.

Також нагадаємо, в Росії літак з парашутистами розбився.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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