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В России разбился самолет: что известно

31 июля 2021 16:39

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Авиакатастрофа произошла сегодня, 31 июля. По предварительным данным, никто не пострадал

Многоцелевой истребитель Су-35. Фото: militaryarms.ru

Многоцелевой истребитель Су-35. Фото: militaryarms.ru

В Сахалинской области в России разбился Су-35. Самолет направлялся из аэропорта Дземги в Комсомольск-на-Амуре.

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Как сообщает 112, летчик произвел катапультирование через несколько минут после взлета, а самолет продолжил движение в сторону Сахалинской области.

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Су-35 упал в 50 километрах от поселка Смирных, пострадавших и разрушений нет.

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Ранее мы сообщали, что спасатели обнаружили обломки пропавшего на Камчатке Ан-26. 6 июля самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский – Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на борту самолета находились 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа.

Также напомним, в России самолет с парашютистами потерпел крушение.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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