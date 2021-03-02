Українська
$ 28
33,72
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Южном Судане разбился пассажирский самолет: все находившиеся на борту погибли

2 марта, 23:29

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В авиакомпании не знают, что случилось с их лайнером

В Южном Судане в штате Джонглей во вторник, 2 марта, потерпел крушение самолет местной компании South Supreme Airlines – погибли все находившиеся на борту 10 человек, в том числе два пилота.

Реклама

Об этом сообщает Radio Tamazuj со ссылкой на местного чиновника.

По информаии издания, небольшой самолет разбился во вторник вечером вскоре после взлета с взлетно-посадочной полосы Пиери в округе Урор.

Местный чиновник рассказал, что самолет направлялся в город Юай и был арендован бизнесменами.

"Он прибыл из Джубы и приземлился в Пиери в 15:30. А затем он взлетел в 16:30, он должен был отправиться в Юай, прежде чем лететь в Джубу. Но вскоре после взлета он разбился, в результате чего погибли все 10 человек на борту", – уточнил он.

В тренде
Словакия купит у РФ 2 млн доз вакцины: "Спутник" ждет проверка и регистрация
Реклама

Причина крушения самолета пока неизвестна, в авиакомпании вообще не знают, что случилось с самолетом.

"Да, у нас был самолет, который улетал, но он не вернулся до сих пор (19:30). В аэропорту сказали, что самолет не прилетал, но сегодня вечером он должен был вернуться в Джубу. Мы не знаем, что произошло", – заявил генеральный менеджер South Supreme Airlines.

Напомним, в Мексике в воскресенье, 21 февраля, в штате Веракрус потерпел крушение при взлете военный самолет, в результате которого погибли шестеро военных.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

крушение самолет жертвы авиакатастрофа Южный Судан
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вакцинацию от коронавируса придется делать регулярно – BioNTech
Вакцинацию от коронавируса придется делать регулярно – BioNTechДругие страны
Над Ереваном кружит военная авиация (видео)
Над Ереваном кружит военная авиация (видео)Другие страны
"Шок и ужас". Великобритания в пух и прах разнесла Россию в ООНДругие страны
ЕС поддержал требование Санду распустить пророссийский парламент Молдовы
ЕС поддержал требование Санду распустить пророссийский парламент МолдовыДругие страны
В Ереване начались массовые драки сторонников и противников Пашиняна (видео)
В Ереване начались массовые драки сторонников и противников Пашиняна (видео)Другие страны
Британцев будут прививать от коронавируса в ускоренном режиме
Британцев будут прививать от коронавируса в ускоренном режимеДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять