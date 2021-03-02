У Південному Судані розбився пасажирський літак: всі, хто перебував на борту, загинули

В авіакомпанії не знають, що сталося з їхнім лайнером

У Південному Судані в штаті Джонглей у вівторок, 2 березня, зазнав аварії літак місцевої компанії South Supreme Airlines – загинули всі 10 людей, що перебували на борту, зокрема два пілоти.

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Про це повідомляє Radio Tamazuj з посиланням на місцевого чиновника.

За інформацією видання, невеликий літак розбився у вівторок ввечері незабаром після зльоту з злітно-посадкової смуги Пієрія в окрузі Урор.

Місцевий чиновник розповів, що літак прямував в місто Юай і був орендований бізнесменами.

"Він прибув із Джуби і приземлився в Пієрії о 15:30. А потім він злетів о 16:30, він повинен був вирушити в Юай, перш ніж летіти до Джуби. Але незабаром після зльоту він розбився, в результаті чого загинули всі 10 людей на борту", – уточнив він.

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Причина падіння літака поки невідома, в авіакомпанії взагалі не знають, що сталося з лайнером.

"Так, у нас був літак, який вилітав, але він не повернувся досі (19:30). В аеропорту сказали, що літак не прилітав, але сьогодні ввечері він повинен був повернутися до Джуби. Ми не знаємо, що сталося", – заявив генеральний менеджер South Supreme Airlines.

Нагадаємо, в Мексиці в неділю, 21 лютого, в штаті Веракрус зазнав аварії при зльоті військовий літак, в результаті загинули шестеро військових.

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